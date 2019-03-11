Випуск новин за 10:00: Нова підозра Труханову. Доля скіфського золота
У випуску новин за 11 березня станом на 10:00 – меру Одеси Генадію Труханову готують нову підозру через недостовірну інформацію в декларації. За даними САП, чиновник намагався приховати майно дружини. Апеляційний суд Амстердаму сьогодні вирішуватиме долю скіфського золота. Кримські музеї не полишають надії повернути експонати на півострів, Україна ж наполягає, що це – власність держави.
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Джерело: 24 канал
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