11:45
11 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
      Вєсті Кремля
      19:18, 9 березня
      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка
      Вєсті.UA
      20:13, 9 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Випуск новин за 10:00: Нова підозра Труханову. Доля скіфського золота

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 березня станом на 10:00 – меру Одеси Генадію Труханову готують нову підозру через недостовірну інформацію в декларації. За даними САП, чиновник намагався приховати майно дружини. Апеляційний суд Амстердаму сьогодні вирішуватиме долю скіфського золота. Кримські музеї не полишають надії повернути експонати на півострів, Україна ж наполягає, що це – власність держави.

      Також у випуску: 

      У Черкасах патрульні застосували зброю, аби зупинити п'яного водія.

      Триразова чемпіонка світу з велоспорту Келлі Кетлін вчинила самогубство.

      В Індонезії зійшов з рейок пасажирський потяг, внаслідок аварії постраждали 12 пасажирів.

      Через сутички у Черкасах та Києві військовослужбовці з передової засуджують дії "Нацкорпусу".

      blog_ava
      На Донбасі правоохоронці затримали шістьох російських найманців
      сьогодні
      3578
      Теги: Новини України Випуск новин Геннадій Труханов
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      сьогодні , 11:30 Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      Сергій Фурса 26
      "Наркокур’єр": 88-річний Клінт Іствуд зняв кіно з собою в головній ролі
      сьогодні , 10:00 "Наркокур’єр": 88-річний Клінт Іствуд зняв кіно з собою в головній ролі
      Юлія Ліпенцева 399
      Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      сьогодні , 08:02 Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      3154
      Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      10 березня , 22:00 Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 920
      Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону
      10 березня , 20:11 Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону
      7140
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук