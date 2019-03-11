Випуск новин за 10:00: Нова підозра Труханову. Доля скіфського золота

У випуску новин за 11 березня станом на 10:00 – меру Одеси Генадію Труханову готують нову підозру через недостовірну інформацію в декларації. За даними САП, чиновник намагався приховати майно дружини. Апеляційний суд Амстердаму сьогодні вирішуватиме долю скіфського золота. Кримські музеї не полишають надії повернути експонати на півострів, Україна ж наполягає, що це – власність держави.

Також у випуску: У Черкасах патрульні застосували зброю, аби зупинити п'яного водія. Триразова чемпіонка світу з велоспорту Келлі Кетлін вчинила самогубство. В Індонезії зійшов з рейок пасажирський потяг, внаслідок аварії постраждали 12 пасажирів. Через сутички у Черкасах та Києві військовослужбовці з передової засуджують дії "Нацкорпусу".