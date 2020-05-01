Выпуск новостей за 11:00: Активность боевиков на фронте. Локализация пожаров в Чернобыле

В выпуске новостей 1 мая по состоянию на 11:00 – с начала суток боевики успели обстрелять наши позиции аж 9 раз. Двое наших военных ранены. Об этом сообщили в Штаб Операции Объединенных сил. В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения 1 мая спасатели сосредоточены на тушении очагов тления. Открытого огня вблизи Чернобыля нет.

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