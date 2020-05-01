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      Выпуск новостей за 11:00: Активность боевиков на фронте. Локализация пожаров в Чернобыле

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей 1 мая по состоянию на 11:00 – с начала суток боевики успели обстрелять наши позиции аж 9 раз. Двое наших военных ранены. Об этом сообщили в Штаб Операции Объединенных сил. В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения 1 мая спасатели сосредоточены на тушении очагов тления. Открытого огня вблизи Чернобыля нет.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      В селе Давидов возле Львова зафиксировали 20 случаев коронавируса. На всех въездах в населенный пункт расположили блокпосты, движение контролируют полицейские.

      С сегодняшнего дня в Украине снова заработают более 280 крытых продовольственных рынков. В Министерстве здравоохранения разработали определенные требования. За нарушение правил весь рынок будут строго наказывать закрытием на неделю.

      У пациента больницы имени Мечникова в Днепре подтвердили COVID-19. Коллектив медучреждения решил там самоизолироваться.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Пожар в Чернобыльской зоне Война на Донбассе Выпуск новостей
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