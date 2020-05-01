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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 11:00: Аномальна активність бойовиків на фронті. Локалізація пожеж у Чорнобилі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 1 травня станом на 11:00 – з початку доби бойовики встигли обстріляти наші позиції аж 9 разів. Двоє наших військових поранені. Про це повідомили у Штаб Операції Об'єднаних сил. У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення 1 травня рятувальники зосереджені на гасінні осередків тління. Відкритого вогню поблизу Чорнобиля немає.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      У селі Давидів поблизу Львова зафіксували 20 випадків коронавірусу. На усіх в'їздах до населеного пункту розташували блокпости, рух контролюють поліцейські.

      Від сьогодні в Україні знову запрацюють понад 280 критих продовольчих ринків. У Міністерстві охорони здоров'я розробили певні вимоги. За порушення правил весь ринок суворо каратимуть закриттям на тиждень.

      У пацієнта лікарні імені Мечникова в Дніпрі підтвердили COVID-19. Колектив медзакладу вирішив там самоізолюватися.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Пожежа в Чорнобильській зоні Війна на Донбасі Випуск новин
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