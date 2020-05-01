Випуск новин за 11:00: Аномальна активність бойовиків на фронті. Локалізація пожеж у Чорнобилі

У випуску новин за 1 травня станом на 11:00 – з початку доби бойовики встигли обстріляти наші позиції аж 9 разів. Двоє наших військових поранені. Про це повідомили у Штаб Операції Об'єднаних сил. У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення 1 травня рятувальники зосереджені на гасінні осередків тління. Відкритого вогню поблизу Чорнобиля немає.

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