Выпуск новостей за 11:00 Авиакатастрофа на Кубе. Стрельба в школе США
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 11:00 – в пятницу, 18 мая, в аэропорту Кубы при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Самолет выполнял внутренний рейс из Гаваны в город Ольгин, среди погибших украинцев нет. Новое нападение на учеников в американской школе. В результате стрельбы в Санта-Фе в штате Техас погибли 10 человек.
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Источник: 24 Канал
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