Выпуск новостей за 11:00 Авиакатастрофа на Кубе. Стрельба в школе США

В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 11:00 – в пятницу, 18 мая, в аэропорту Кубы при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Самолет выполнял внутренний рейс из Гаваны в город Ольгин, среди погибших украинцев нет. Новое нападение на учеников в американской школе. В результате стрельбы в Санта-Фе в штате Техас погибли 10 человек.

Также в выпуске: В одной из школ Польши распылили неизвестное вещество: эвакуировали более 300 человек. Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" на Каннском кинофестивале получил награду за режиссуру. Принц Гарри и Меган Маркл женятся в Винзорском замке.