Випуск новин за 11:00: Авіакатастрофа на Кубі. Стрілянина у школі США

У випуску новин за 19 травня станом на 11:00 – у п’ятницю, 18 травня, в аеропорту Куби при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. Літак виконував внутрішній рейс із Гавани до міста Ольгин, серед загиблих українців немає. Новий напад на учнів в американській школі. Внаслідок стрілянини у місті Санта-Фе у штаті Техас загинули 10 осіб.

Також у випуску: В одній зі шкіл Польщі розпилили невідому речовину: евакуювали більше 300 осіб. Фільм Сергія Лозниці Донбас на Каннському кінофестивалі отримав нагороду за режисуру. Принц Гаррі та Меган Маркл одружуються у Вінзорському замку.