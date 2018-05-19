Випуск новин за 11:00: Авіакатастрофа на Кубі. Стрілянина у школі США
У випуску новин за 19 травня станом на 11:00 – у п’ятницю, 18 травня, в аеропорту Куби при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. Літак виконував внутрішній рейс із Гавани до міста Ольгин, серед загиблих українців немає. Новий напад на учнів в американській школі. Внаслідок стрілянини у місті Санта-Фе у штаті Техас загинули 10 осіб.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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