Выпуск новостей за 11:00: Авиакатастрофа в США. Подготовка к обмену пленными

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 11:00 – в американском городе Лафайет упал небольшой самолет. В результате аварии лишь один из пассажиров на борту выжил. Известно, что на КПВВ "Майорск" сегодня, 29 декабря, должен состояться обмен пленными. Сам контрольный пункт въезда-выезда не работает – это анонсировали накануне в штабе ООС.

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Всего с начала войны с Россией произошло уже девять подобных обменов пленными. Самый многочисленный состоялся в декабре 2014 года, когда на Родину из плена вернулись 150 украинцев.

В Вене уже четвертый день продолжаются газовые переговоры относительно транзитного контракта Украины и России. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил: текст договора до конца еще не согласовали, но прогресс есть.