Випуск новин за 11:00: Авіакатастрофа у США. Підготовка до обміну полоненими

У випуску новин за 29 грудня станом на 11:00 – в американському місті Лафаєт впав невеличкий літак. Внаслідок аварії лише один з пасажирів на борту вижив. Відомо, що на КПВВ "Майорське" сьогодні, 29 грудня, має відбутися обмін полоненими. Сам контрольний пункт в'їзду-виїзду не працює – це анонсували напередодні у штабі ООС.

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Загалом від початку війни з Росією відбулося вже дев'ять подібних обмінів полоненими. Найчисельніший відбувся у грудні 2014, коли на Батьківщину з полону повернулися 150 українців.

У Відні вже четвертий день тривають газові перемовини щодо транзитного контракту України й Росії. Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначив: текст договору до кінця ще не узгодили, але прогрес є.