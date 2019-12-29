12:49
29 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, 28 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 11:00: Авіакатастрофа у США. Підготовка до обміну полоненими

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 грудня станом на 11:00 – в американському місті Лафаєт впав невеличкий літак. Внаслідок аварії лише один з пасажирів на борту вижив. Відомо, що на КПВВ "Майорське" сьогодні, 29 грудня, має відбутися обмін полоненими. Сам контрольний пункт в'їзду-виїзду не працює – це анонсували напередодні у штабі ООС.

      Також у випуску:

      Загалом від початку війни з Росією відбулося вже дев'ять подібних обмінів полоненими. Найчисельніший відбувся у грудні 2014, коли на Батьківщину з полону повернулися 150 українців.

      У Відні вже четвертий день тривають газові перемовини щодо транзитного контракту України й Росії. Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначив: текст договору до кінця ще не узгодили, але прогрес є.

      Подарунки колегам на Новий рік: безпрограшні варіанти, які сподобаються усім
      сьогодні
      4696
      Теги: Новини США Обмін полоненими Випуск новин авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 П'ять різдвяних традицій: звідки вони взялися?
      Борис Немировський 97
      сьогодні , 09:03 Головні новини 28 грудня: закони Зеленського, списки на обмін, відставка голови АРМА
      Ірина Кошанська 2176
      28 грудня , 17:00 Як вилікувати геморой: поради лікаря
      8294
      сьогодні , 08:40 Скороспішний газовий контракт, або Кілька питань до влади
      Віталій Портников 1066
      сьогодні , 07:41 Мільярдери України: що треба знати про Вадима Новинського
      Уляна Верстюк 1760
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук