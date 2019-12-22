Выпуск новостей за 11:00: Автокресла в такси. Статистика разводов в Украине

В выпуске новостей за 22 декабря, по состоянию на 11:00 – уже более месяца в Украине можно перевозить детей исключительно в автокреслах. Если владельцы авто положительно восприняли этот закон, то с таксистами возникли проблемы. Позитивная статистика: украинцы стали меньше разводиться. В этом году зарегистрировали в 6 раз больше браков, чем разводов.

Также в выпуске: На период новогодне-рождественских праздников митинги под зданием Нацбанка прекратились. Во Львов приехала 83-летняя полесская певица Доминика Чекун. Ее песни есть в аудио коллекции мирового наследия традиционной музыки ЮНЕСКО. Гончарук заявил, что этой зимой газ для населения дорожать не будет. А все через новые договоренности с Россией по транспортировке голубого топлива в ЕС.