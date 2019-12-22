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      Выпуск новостей за 11:00: Автокресла в такси. Статистика разводов в Украине

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 декабря, по состоянию на 11:00 – уже более месяца в Украине можно перевозить детей исключительно в автокреслах. Если владельцы авто положительно восприняли этот закон, то с таксистами возникли проблемы. Позитивная статистика: украинцы стали меньше разводиться. В этом году зарегистрировали в 6 раз больше браков, чем разводов.

      Также в выпуске:

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      Теги: Статистика Авто Выпуск новостей
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