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      Випуск новин за 11:00: Автокрісла у таксі. Статистика розлучень в Україні

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 грудня станом на 11:00 – уже понад місяць в Україні можна перевозити дітей виключно в автокріслах. Якщо власники авто позитивно сприйняли цей закон, то з таксистами виникли проблеми. Позитивна статистика: українці стали менше розлучатися. Цьогоріч зареєстрували у 6 разів більше одружень, ніж розлучень.

      Також у випуску:

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      До Львова приїхала 83-річна поліська співачка Домініка Чекун. Її пісні є в аудіо колекції світової спадщини традиційної музики ЮНЕСКО.

      Гончарук заявив, що цієї зими газ для населення не дорожчатиме. А все через нові домовленості з Росією щодо транспортування блакитного палива до ЄС.

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      Теги: Випуск новин Авто Статистика
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