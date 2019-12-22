Випуск новин за 11:00: Автокрісла у таксі. Статистика розлучень в Україні

У випуску новин за 22 грудня станом на 11:00 – уже понад місяць в Україні можна перевозити дітей виключно в автокріслах. Якщо власники авто позитивно сприйняли цей закон, то з таксистами виникли проблеми. Позитивна статистика: українці стали менше розлучатися. Цьогоріч зареєстрували у 6 разів більше одружень, ніж розлучень.

Також у випуску: На період новорічно-різдвяних свят мітинги під будівлею Нацбанку припинились. До Львова приїхала 83-річна поліська співачка Домініка Чекун. Її пісні є в аудіо колекції світової спадщини традиційної музики ЮНЕСКО. Гончарук заявив, що цієї зими газ для населення не дорожчатиме. А все через нові домовленості з Росією щодо транспортування блакитного палива до ЄС.