Випуск новин за 11:00: Автокрісла у таксі. Статистика розлучень в Україні
У випуску новин за 22 грудня станом на 11:00 – уже понад місяць в Україні можна перевозити дітей виключно в автокріслах. Якщо власники авто позитивно сприйняли цей закон, то з таксистами виникли проблеми. Позитивна статистика: українці стали менше розлучатися. Цьогоріч зареєстрували у 6 разів більше одружень, ніж розлучень.
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