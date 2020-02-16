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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
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      Выпуск новостей за 11:00: Декларация Ермака. План примирения Украины и России

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 11:00 – новоназначенный глава Офиса Президента обнародовал электронную декларацию за прошлый год. В прошлом году он получил более 200 тысяч гривен дохода, из них больше половины за предпринимательскую деятельность и 100 тысяч гривен зарплаты. На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился скандальный план примирения Украины и России.

      Также в выпуске:

      Обоим подозреваемым в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника избрали меру пресечения: два месяца под стражей без права залога.

      В Житомире изолируют Китайцев, которые строят объездную дорогу.

      На Ровненщине часть области осталась без украинских телеканалов.

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      Теги: Выпуск новостей Андрей Ермак
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