Выпуск новостей за 11:00: Декларация Ермака. План примирения Украины и России
В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 11:00 – новоназначенный глава Офиса Президента обнародовал электронную декларацию за прошлый год. В прошлом году он получил более 200 тысяч гривен дохода, из них больше половины за предпринимательскую деятельность и 100 тысяч гривен зарплаты. На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился скандальный план примирения Украины и России.
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