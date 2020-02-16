Выпуск новостей за 11:00: Декларация Ермака. План примирения Украины и России

В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 11:00 – новоназначенный глава Офиса Президента обнародовал электронную декларацию за прошлый год. В прошлом году он получил более 200 тысяч гривен дохода, из них больше половины за предпринимательскую деятельность и 100 тысяч гривен зарплаты. На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился скандальный план примирения Украины и России.

Также в выпуске: Обоим подозреваемым в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника избрали меру пресечения: два месяца под стражей без права залога. В Житомире изолируют Китайцев, которые строят объездную дорогу. На Ровненщине часть области осталась без украинских телеканалов.