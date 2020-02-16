Випуск новин за 11:00: Декларація Єрмака. План примирення України та Росії
У випуску новин за 16 лютого станом на 11:00 – новопризначенний голова Офісу Президента оприлюднив електронну декларацію за минулий рік. Торік він отримав більше 200 тисяч гривень доходу, з них більше половини за підприємницьку діяльність і 100 тисяч гривень зарплати. На сайті Мюнхенської безпекової конференції знову з'явився отой скандальний план примирення України та Росії.
Також у випуску:
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