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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 11:00: Декларація Єрмака. План примирення України та Росії

      Випуск новин

      У випуску новин за 16 лютого станом на 11:00 – новопризначенний голова Офісу Президента оприлюднив електронну декларацію за минулий рік. Торік він отримав більше 200 тисяч гривень доходу, з них більше половини за підприємницьку діяльність і 100 тисяч гривень зарплати. На сайті Мюнхенської безпекової конференції знову з'явився отой скандальний план примирення України та Росії.

      Також у випуску:

      Обом підозрюваним у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника обрали запобіжний захід: два місяці під вартою без права застави.

      У Житомирі ізолюють Китайців, які будують об'їздну дорогу.

      На Рівненщині частина області залишилася без українських телеканалів.

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      Теги: Андрій Єрмак Випуск новин
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