Выпуск новостей за 11:00: День памяти жертв Голодомора. Нарушители парковки
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 11:00 – украинцы чтят память заморенных голодом. В годовщину этой трагедии в городах и селах зажигают свечи и вспоминают о терроре советской власти. Парковщики приносят в государственный бюджет миллионы гривен, потому что "охотятся" на нарушителей и ежедневно оформляют сотни протоколов. Как это происходит – смотрите в видео.
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