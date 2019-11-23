Выпуск новостей за 11:00: День памяти жертв Голодомора. Нарушители парковки

В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 11:00 – украинцы чтят память заморенных голодом. В годовщину этой трагедии в городах и селах зажигают свечи и вспоминают о терроре советской власти. Парковщики приносят в государственный бюджет миллионы гривен, потому что "охотятся" на нарушителей и ежедневно оформляют сотни протоколов. Как это происходит – смотрите в видео.

Также в выпуске: Маленькая победа Украины над Россией в суде в Гааге. После урагана в курортной Кирилловке люди оказались в ловушке. В 7 утра самолет рейса Львов – Киев из-за гололеда съехал со взлетной полосы.