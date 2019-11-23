Випуск новин за 11:00: День пам'яті жертв Голодомору. Порушники паркування

У випуску новин за 23 листопада станом на 11:00 – українці вшановують пам'ять заморених голодом. У роковини цієї трагедії у містах і селах запалюють свічки і згадують про терор радянської влади. Паркувальники приносять у державний бюджет мільйони гривень, бо "полюють" на порушників та щодня оформлюють сотні протоколів. Як це відбувається – дивіться у відео.

Також у випуску: Маленька перемога України над Росією в суді у Гаазі. Після урагану в курортній Кирилівці люди опинилися у пастці. О 7-й ранку літак рейсом Львів – Київ через ожеледицю з’їхав зі злітної смуги.