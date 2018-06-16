Выпуск новостей за 11:00: Деокупация на Донбассе. Заключение Пола Манафорта

В выпуске новостей за 16 июня по состоянию на 11:00 – еще три населенных пункта на Донбассе официально исключили из списка оккупированных. В частности, это – Новоалександровка на Луганщине, Гладосове и Майское на Донетчине. Скандальному политтехнологу Полу Манафорту, который руководил предвыборной кампанией Трампа и помог Януковичу прийти к власти в Украине, изменили меру пресечения.

Также в выпуске: Государственный департамент США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Запись с голосом Стивена Хокинга отправили в космос. Украинский и российский омбудсмены договорились о встрече в Москве 18 июня.