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Випуск новин за 11:00: Деокупація на Донбасі. Ув'язнення Пола Манафорта

Випуск новин 29 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 червня станом на 11:00 – ще три населені пункти на Донбасі офіційно виключили зі списку окупованих. Зокрема, це – Новоолександрівка на Луганщині, та Гладосове і Травневе на Донеччині. Скандальному політтехнологу Полу Манафорту, який керував передвиборчою кампанією Трампа і допоміг Януковичу прийти до влади в Україні, змінили запобіжний захід.

Також у випуску:

Державний департамент США закликав своїх громадян утриматися від поїздок до Росії.

Запис із голосом Стівена Гокінга відправили у космос.

Українська та російська омбудсмени домовилися про зустріч у Москві 18 червня.

Теги: Пол Манафорт Судді Випуск новин Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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