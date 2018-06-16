Випуск новин за 11:00: Деокупація на Донбасі. Ув'язнення Пола Манафорта

У випуску новин за 16 червня станом на 11:00 – ще три населені пункти на Донбасі офіційно виключили зі списку окупованих. Зокрема, це – Новоолександрівка на Луганщині, та Гладосове і Травневе на Донеччині. Скандальному політтехнологу Полу Манафорту, який керував передвиборчою кампанією Трампа і допоміг Януковичу прийти до влади в Україні, змінили запобіжний захід.

Також у випуску: Державний департамент США закликав своїх громадян утриматися від поїздок до Росії. Запис із голосом Стівена Гокінга відправили у космос. Українська та російська омбудсмени домовилися про зустріч у Москві 18 червня.