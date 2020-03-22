Выпуск новостей за 11:00: Дезинфекция в Киеве. Донорство во время карантина

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 11:00 – в Киеве будут дезинфицировать жилые дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Во время карантина доноров крови становится все меньше. Кто-то может добраться в центр сдачи, а кто-то просто боится.

Также в выпуске: Сегодня в полночь полностью закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию. Коронавирус продолжает распространяться по Украине. За эти сутки инфекцию подхватили еще 6 наших граждан. В больнице в Мадриде скорая помощь и полицейские начали одновременно сигналить в честь врачей и медперсонала.