Выпуск новостей за 11:00: Дезинфекция в Киеве. Донорство во время карантина
В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 11:00 – в Киеве будут дезинфицировать жилые дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Во время карантина доноров крови становится все меньше. Кто-то может добраться в центр сдачи, а кто-то просто боится.
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