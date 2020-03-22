Випуск новин за 11:00: Дезінфекція в Києві. Донорство під час карантину
У випуску новин за 22 березня станом на 11:00 – в Києві будуть дезінфікувати житлові будинки, аби запобігти поширенню коронавірусу. Під час карантину донорів крові стає все менше. Хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться.
Також у випуску:
Сьогодні опівночі повністю закривають пункти пропуску на окуповану територію.
Коронавірус продовжує ширитись Україною. Цієї доби інфекцію підхопили ще 6 наших громадян.
Біля лікарні в Мадриді швидкі допомоги та поліцейські почали одночасно сигналити на честь лікарів та медперсоналу.
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