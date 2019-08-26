12:38
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Выпуск новостей за 11:00: Должность вице-спикера в Раде. Протесты в Гонконге

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 11:00 – "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут выдвигать свои кандидатуры на пост второго вице-спикера в новой Верховной Раде. Полиция Гонконга впервые за три месяца применила к участникам акции протеста огнестрельное оружие и водяные пушки.

      Также в выпуске:

      На фронте начало суток, по крайней мере по состоянию на 7:00, выдалось тихим. Вражеские обстрелы не зафиксированы. Однако за прошедшие сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.

      Саммит" Большой семерки", начавшийся во французском городе Биарицце, увенчался ссорой. Дональд Трамп не смог договориться с другими членами объединения относительно дальнейшего участия в нем России.

      Существенно ли изменились цены на канцтовары и одежду для малышей в 2019 году – смотрим в сюжете.

      blog_ava
      Американец стал единственным пассажиром на борту самолета: видео незабываемого путешествия
      сегодня
      1874
      Теги: Верховная Рада Протесты в Гонконге Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      сегодня , 12:03 Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      Блог Соцмережі 423
      "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      сегодня , 10:40 "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      Наталя Ромашова 3089
      Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      сегодня , 10:09 Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      909
      В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      сегодня , 08:40 В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      Злой Одессит 3431
      Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      сегодня , 00:36 Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      243
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук