Выпуск новостей за 11:00: Должность вице-спикера в Раде. Протесты в Гонконге

В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 11:00 – "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" будут выдвигать свои кандидатуры на пост второго вице-спикера в новой Верховной Раде. Полиция Гонконга впервые за три месяца применила к участникам акции протеста огнестрельное оружие и водяные пушки.

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На фронте начало суток, по крайней мере по состоянию на 7:00, выдалось тихим. Вражеские обстрелы не зафиксированы. Однако за прошедшие сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Саммит" Большой семерки", начавшийся во французском городе Биарицце, увенчался ссорой. Дональд Трамп не смог договориться с другими членами объединения относительно дальнейшего участия в нем России.

Существенно ли изменились цены на канцтовары и одежду для малышей в 2019 году – смотрим в сюжете.