Випуск новин за 11:00: Посада віце-спікера у Раді. Протести у Гонконгу

У випуску новин за 26 серпня станом на 11:00 – "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя" висуватимуть свої кандидатури на посаду другого віце-спікера у новій Верховній Раді. Поліція Гонконгу вперше за три місяці застосувала до учасників акції протесту вогнепальну зброю та водяні гармати.

Також у випуску: На фронті початок доби, принаймні станом на 7:00, видався тихим. Ворожих обстрілів – не зафіксовано. Однак минулої доби окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. Саміт "Великої сімки", що розпочався у французькому місті Біаріцці, увінчався сваркою. Дональд Трамп не зміг домовитися з іншими членами об'єднання щодо подальшої участі у ньому Росії. Чи суттєво змінилися ціни на канцтовари та одяг для малечі у 2019 році – дивтіься у сюжеті.

Джерело: 24 канал