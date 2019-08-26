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      Випуск новин за 11:00: Посада віце-спікера у Раді. Протести у Гонконгу

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 серпня станом на 11:00 – "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя" висуватимуть свої кандидатури на посаду другого віце-спікера у новій Верховній Раді. Поліція Гонконгу вперше за три місяці застосувала до учасників акції протесту вогнепальну зброю та водяні гармати.

      Також у випуску:

      На фронті початок доби, принаймні станом на 7:00, видався тихим. Ворожих обстрілів – не зафіксовано. Однак минулої доби окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню.

      Саміт "Великої сімки", що розпочався у французькому місті Біаріцці, увінчався сваркою. Дональд Трамп не зміг домовитися з іншими членами об'єднання щодо подальшої участі у ньому Росії.

      Чи суттєво змінилися ціни на канцтовари та одяг для малечі у 2019 році – дивтіься у сюжеті.

      blog_ava
      Зеленський про нову Раду: У нас є план на перші тижні
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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Протести у Гонконгу
      Джерело: 24 канал
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