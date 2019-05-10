Выпуск новостей за 11:00: Допрос Сытника в ГПУ. Украинские моряки в плену
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 11:00 – председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в качестве свидетеля вызвала на допрос Генеральная прокуратура Украины. Международный трибунал по морскому праву начал рассматривать иск Украины о незаконном удержании Россией украинских моряков.
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Источник: 24 канал
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