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      Выпуск новостей за 11:00: Допрос Сытника в ГПУ. Украинские моряки в плену

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 11:00 – председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в качестве свидетеля вызвала на допрос Генеральная прокуратура Украины. Международный трибунал по морскому праву начал рассматривать иск Украины о незаконном удержании Россией украинских моряков.

      Также в выпуске:

      Сегодня ровно пять лет как Российская Федерация незаконно арестовала украинского режиссера Олега Сенцова.

      Боевики за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями калибров.

      Лидер праворадикальной венгерской партии Томаш Шнайдер посетил Закарпатье и заявил о необходимости автономии для региона.

      blog_ava
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      Теги: Артем Сытник Украинские моряки в плену Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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