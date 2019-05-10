Выпуск новостей за 11:00: Допрос Сытника в ГПУ. Украинские моряки в плену

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 11:00 – председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в качестве свидетеля вызвала на допрос Генеральная прокуратура Украины. Международный трибунал по морскому праву начал рассматривать иск Украины о незаконном удержании Россией украинских моряков.

Также в выпуске: Сегодня ровно пять лет как Российская Федерация незаконно арестовала украинского режиссера Олега Сенцова. Боевики за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями калибров. Лидер праворадикальной венгерской партии Томаш Шнайдер посетил Закарпатье и заявил о необходимости автономии для региона.

Источник: 24 канал