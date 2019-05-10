Випуск новин за 11:00: Допит Ситника в ГПУ. Українські моряки в полоні
У випуску новин за 10 травня станом на 11:00 – голову Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника як свідка викликала на допит Генеральна прокуратура України. Міжнародний трибунал з морського права почав розглядати позов України про незаконне утримання Росією українських моряків.
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Бойовики минулої доби 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами калібрів.
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Джерело: 24 канал
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