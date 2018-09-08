Выпуск новостей за 11:00: ДТП с туристами в Турции. Мотивация патрульной полиции

В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 11:00 – по меньшей мере шесть человек погибли в Турции в результате ДТП с туристическим автобусом, проводятся спасательные работы. Уровень зарплаты и медицинского обеспечения патрульных в Украине не мотивирует полицейских работать.

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