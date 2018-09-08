Выпуск новостей за 11:00: ДТП с туристами в Турции. Мотивация патрульной полиции
В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 11:00 – по меньшей мере шесть человек погибли в Турции в результате ДТП с туристическим автобусом, проводятся спасательные работы. Уровень зарплаты и медицинского обеспечения патрульных в Украине не мотивирует полицейских работать.
Также в выпуске:
За прошедшие сутки враг 32 раза открывал огонь по украинским позициям вдоль всей линии фронта, один украинский военный погиб, двое получили ранения.
Виталия Пушкина, 1999 года рождения, который отбывал наказание в СИЗО за умышленное убийство, разыскивают уже вторые сутки – его отсутствие заметили только в четверг, 6 сентября, вечером.
Катаклизмы в Японии продолжаются, по страной прошел самый мощный за 25 лет тайфун.
Источник: 24 канал
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