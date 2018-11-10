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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Выпуск новостей за 11:00: Форум во Франции. Советы по энергоэффективности

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 11:00 – лидеры стран собрались во Франции отметить столетие окончания Первой мировой войны и обсудить, как не допустить начала Третьей. Немало людей уже решили проблему эффективного отопления и платят только за потребленные киловатты, еще и могут регулировать температуру. Как не замерзнуть и не переплачивать – выяснили наши корреспонденты.

      Также в выпуске:

      В Турции на военной базе взорвались боеприпасы, есть пострадавшие.

      На Донбассе за сутки двое украинских защитников погибли, оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Псевдовыборы на оккупированных территориях запланированы на завтра, но результаты уже известны – их давно нарисовали в Кремле.

      Теги: коммунальные услуги отопительный сезон Новости Франции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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