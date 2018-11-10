Выпуск новостей за 11:00: Форум во Франции. Советы по энергоэффективности
В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 11:00 – лидеры стран собрались во Франции отметить столетие окончания Первой мировой войны и обсудить, как не допустить начала Третьей. Немало людей уже решили проблему эффективного отопления и платят только за потребленные киловатты, еще и могут регулировать температуру. Как не замерзнуть и не переплачивать – выяснили наши корреспонденты.
Также в выпуске:
В Турции на военной базе взорвались боеприпасы, есть пострадавшие.
На Донбассе за сутки двое украинских защитников погибли, оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Псевдовыборы на оккупированных территориях запланированы на завтра, но результаты уже известны – их давно нарисовали в Кремле.
Источник: 24 канал
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