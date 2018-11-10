Выпуск новостей за 11:00: Форум во Франции. Советы по энергоэффективности

В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 11:00 – лидеры стран собрались во Франции отметить столетие окончания Первой мировой войны и обсудить, как не допустить начала Третьей. Немало людей уже решили проблему эффективного отопления и платят только за потребленные киловатты, еще и могут регулировать температуру. Как не замерзнуть и не переплачивать – выяснили наши корреспонденты.

Также в выпуске: В Турции на военной базе взорвались боеприпасы, есть пострадавшие. На Донбассе за сутки двое украинских защитников погибли, оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Псевдовыборы на оккупированных территориях запланированы на завтра, но результаты уже известны – их давно нарисовали в Кремле.