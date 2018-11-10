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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Випуск новин за 11:00: Форум у Франції. Поради енергоефективності

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 листопада станом на 11:00 – лідери країн зібралися у Франції відзначити сторіччя завершення Першої світової війни і обговорити те, як не допустити початку Третьої. Чимало людей вже вирішили проблему ефективного опалення і платять лише за спожиті кіловати, ще й можуть регулювати температуру. Як не змерзнути і не переплачувати – з'ясували наші кореспонденти.

      Також у випуску:

      У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси,є постраждалі.

      На Донбасі за добу двоє українських захисників загинуло, окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      Псевдовибори на окупованих територіях заплановані на завтра, проте результати уже відомі – їх давно намалювали у Кремлі.

      Теги: Випуск новин опалювальний сезон комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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