Випуск новин за 11:00: Форум у Франції. Поради енергоефективності

У випуску новин за 11 листопада станом на 11:00 – лідери країн зібралися у Франції відзначити сторіччя завершення Першої світової війни і обговорити те, як не допустити початку Третьої. Чимало людей вже вирішили проблему ефективного опалення і платять лише за спожиті кіловати, ще й можуть регулювати температуру. Як не змерзнути і не переплачувати – з'ясували наші кореспонденти.

Також у випуску: У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси,є постраждалі. На Донбасі за добу двоє українських захисників загинуло, окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Псевдовибори на окупованих територіях заплановані на завтра, проте результати уже відомі – їх давно намалювали у Кремлі.