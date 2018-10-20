Выпуск новостей за 11:00: Гибель актрисы Марины Поплавской. Тарифы на газ

В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 11:00 – 20 октября в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская – актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу". Тарифы на газ поднимут – соответствующее решение правительство приняло в пятницу. То есть, украинцы будут платить 8,5 гривен за кубометр, а не 7, как раньше. И уже с 1 ноября.

Также в выпуске: Матиос назвал 4 основные версии падения самолета СУ-25 во время учений "Чистое небо". Спецслужбы США заявили, что в голосование в Конгресс могут вмешаться Россия, Китай и Иран. Европейская миссия будет изучать поверхность Меркурия.