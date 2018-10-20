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      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Выпуск новостей за 11:00: Гибель актрисы Марины Поплавской. Тарифы на газ

      Выпуск новостей 401 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 11:00 – 20 октября в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская – актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу". Тарифы на газ поднимут – соответствующее решение правительство приняло в пятницу. То есть, украинцы будут платить 8,5 гривен за кубометр, а не 7, как раньше. И уже с 1 ноября.

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      Теги: Аварии и ДТП Потери Выпуск новостей Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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