Выпуск новостей за 11:00: Годовщина Революции достоинства. Митинг в Чехии

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 11:00 к годовщине Революции Достоинства журналисты подготовили материал, который должен напомнить всем гражданам, что кроме кровопролития на Майдане было много самопожертвования, щедрости и несгибаемой веры. В Праге тысячи людей требуют от премьера Андрея Бабиша уйти с должности из-за махинаций с деньгами Евросоюза.

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