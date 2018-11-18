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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Выпуск новостей за 11:00: Годовщина Революции достоинства. Митинг в Чехии

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 11:00 к годовщине Революции Достоинства журналисты подготовили материал, который должен напомнить всем гражданам, что кроме кровопролития на Майдане было много самопожертвования, щедрости и несгибаемой веры. В Праге тысячи людей требуют от премьера Андрея Бабиша уйти с должности из-за махинаций с деньгами Евросоюза.

      Также в выпуске:

      В больнице умер пограничник, которого на авто сбили контрабандисты.

      Пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе, во время боевых действий погиб один украинский военный.

      Виктора Януковича в Москве госпитализировали в "неподвижном состоянии", - росСМИ 

      Во Франции во время протестов погиб один человек, еще 106 человек травмированы.

      Теги: протесты Евромайдан Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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