Выпуск новостей за 11:00: Годовщина Революции достоинства. Митинг в Чехии
В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 11:00 к годовщине Революции Достоинства журналисты подготовили материал, который должен напомнить всем гражданам, что кроме кровопролития на Майдане было много самопожертвования, щедрости и несгибаемой веры. В Праге тысячи людей требуют от премьера Андрея Бабиша уйти с должности из-за махинаций с деньгами Евросоюза.
Также в выпуске:
В больнице умер пограничник, которого на авто сбили контрабандисты.
Пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе, во время боевых действий погиб один украинский военный.
Виктора Януковича в Москве госпитализировали в "неподвижном состоянии", - росСМИ
Во Франции во время протестов погиб один человек, еще 106 человек травмированы.
Источник: 24 канал
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