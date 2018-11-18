Випуск новин за 11:00: Річниця Революції гідності. Мітинг у Чехії
У випуску новин за 17 листопада станом на 11:00 – до річниці Революції Гідності журналісти підготували матеріал, який має нагадати всім громадянам, що окрім кровопролиття на Майдані було багато самопожертви, щедрості і непохитної віри. У Празі тисячі людей вимагають від прем'єра Андрея Бабіша піти з посади через махінації з грошима Євросоюзу.
Також у випуску:
В лікарні помер прикордонник, якого на авто збили контрабандисти.
Проросійські бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС на Донбасі, під час бойових дій загинув один український військовий.
Віктора Януковича у Москві ушпиталили в "нерухомому стані", – росЗМІ.
У Франції під час протестів загинула одна людина, ще 106 осіб травмовані.
Джерело: 24 канал
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