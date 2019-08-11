Выпуск новостей за 11:00: Грузия без русских. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 11:00 – в этом году в Грузии значительно меньше путешественников из России. Ведь почти месяц назад Кремль заявил, что закрывает авиасообщение с грузинскими городами. Режим перемирия не работает. За минувшие сутки на Донбассе погиб нацгвардеец, младший лейтенант Романенко Роман.

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В нидерландском городе Алкмар обрушилась крыша стадиона. Разбитая конструкция накрыла несколько секторов центральной трибуны. К счастью, людей на стадионе в это время не было.

Зеленский рассказал, как будут проводить парад до 28 годовщины со дня независимости Украины. Так называемые "фишечки", которые обещали украинцам раньше – это дети, которые будут принимать участие в торжествах.

Россию всколыхнула новая волна протестов. Силовики задержали более трехсот активистов, десять из них – подростки.