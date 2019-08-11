Випуск новин за 11:00: Грузія без росіян. Ситуація на фронті

У випуску новин за 11 серпня станом на 11:00 – цьогоріч у Грузії значно поменшало мандрівників з Росії. Адже, майже місяць тому Кремль заявив, що закриває авіасполучення з грузинськими містами. Режим перемир'я не працює. За минулу добу на Донбасі загинув нацгвардієць, молодший лейтенант Романенко Роман.

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