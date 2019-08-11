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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 11:00: Грузія без росіян. Ситуація на фронті

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 серпня станом на 11:00 – цьогоріч у Грузії значно поменшало мандрівників з Росії. Адже, майже місяць тому Кремль заявив, що закриває авіасполучення з грузинськими містами. Режим перемир'я не працює. За минулу добу на Донбасі загинув нацгвардієць, молодший лейтенант Романенко Роман.

      Також у випуску:

      У нідерландському місті А'лкмар обвалився дах стадіону. Розтрощена конструкція накрила кілька секторів центральної трибуни. На щастя, людей на стадіоні у цей час не було.

      Зеленський розповів як проводитимуть парад до 28 річниці з дня незалежності України. Так звані "фішечки", які обіцяли українцям раніше – це діти, які братимуть участь в урочистостях.

      Росію сколихнула нова хвиля протестів. Силовики затримали понад три сотні активістів, десять з них – підлітки.

      blog_ava
      Позиція Туреччини щодо Криму дратує Кремль, – міжнародник
      сьогодні
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      Теги: Новини Росії Випуск новин Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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