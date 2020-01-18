Выпуск новостей за 11:00: Эвакуация Макрона с женой. Пожар в частной клинике
В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 11:00 – поход в театр для президента Франции Эммануэля Макрона и его жены закончился эвакуацией. Протестующие, которые против пенсионной реформы, попытались зайти внутрь театра, где в то время находился Макрон. На проспекте Лобановского в Киеве горела элитная клиника красоты.
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