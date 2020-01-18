Выпуск новостей за 11:00: Эвакуация Макрона с женой. Пожар в частной клинике

В выпуске новостей за 18 января по состоянию на 11:00 – поход в театр для президента Франции Эммануэля Макрона и его жены закончился эвакуацией. Протестующие, которые против пенсионной реформы, попытались зайти внутрь театра, где в то время находился Макрон. На проспекте Лобановского в Киеве горела элитная клиника красоты.

Также в выпуске: В Киеве бездомные сожгли чужой частный дом, где оставили умирать в огне друга, а сами скрылись. В Мексике произошел взрыв на фабрике пиротехники в центральной части страны. В МВФ назвали условия утверждения программы для Украины.