Випуск новин за 11:00: Евакуація Макрона з дружиною. Пожежа в приватній клініці
У випуску новин за 18 січня станом на 11:00 – похід в театр для президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини закінчився евакуацією. Протестувальники, які проти пенсійної реформи, спробували зайти всередину театру, де в той час перебував Макрон. На проспекті Лобановського в Києві горіла елітна клініка краси.
Також у випуску:
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