15:30
18 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою
      Вєсті Кремля
      21:39, 17 січня
      Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви
      Вєсті.UA
      19:42, 17 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Випуск новин за 11:00: Евакуація Макрона з дружиною. Пожежа в приватній клініці

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 січня станом на 11:00 – похід в театр для президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини закінчився евакуацією. Протестувальники, які проти пенсійної реформи, спробували зайти всередину театру, де в той час перебував Макрон. На проспекті Лобановського в Києві горіла елітна клініка краси.

      Також у випуску:

      У Києві безхатьки спалили чужий приватний будинок, де залишили помирати у вогні товариша, а самі втекли.

      У Мексиці пролунав вибух на фабриці піротехніки у центральній частині країни.

      У МВФ назвали умови затвердження програми для України.

      Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      4340
      Теги: Випуск новин Вибори навиворіт Еммануель Макрон
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Украина захватила Россию
      Слава Тарощіна 1592
      сьогодні , 10:06 Затоплення ТРЦ Ocean Plaza: хто, скільки і кому заплатить – пояснює юрист
      Ірина Поліщук 1867
      17 січня , 14:00 Перша допомога при укусах комах
      435
      17 січня , 16:11 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      6556
      сьогодні , 08:40 Как связаны зарплаты депутатов и будущее Украины
      Павло Казарін 387
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук