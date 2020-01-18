Випуск новин за 11:00: Евакуація Макрона з дружиною. Пожежа в приватній клініці

У випуску новин за 18 січня станом на 11:00 – похід в театр для президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини закінчився евакуацією. Протестувальники, які проти пенсійної реформи, спробували зайти всередину театру, де в той час перебував Макрон. На проспекті Лобановського в Києві горіла елітна клініка краси.

Також у випуску: У Києві безхатьки спалили чужий приватний будинок, де залишили помирати у вогні товариша, а самі втекли. У Мексиці пролунав вибух на фабриці піротехніки у центральній частині країни. У МВФ назвали умови затвердження програми для України.