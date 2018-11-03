Выпуск новостей за 11:00: Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии. Госбюджет-2019
В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 11:00 – спасателям удалось найти "черный ящик" самолета Boeing 737, упавшего в море в Индонезии. Один спасатель, который искал тела пассажиров самолета, погиб. Верховная Рада может принять во втором чтении главную смету страны уже 22 ноября. Поскольку Кабмин уже получил выводы и предложения народных депутатов.
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Источник: 24 канал
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