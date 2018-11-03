Выпуск новостей за 11:00: Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии. Госбюджет-2019

В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 11:00 – спасателям удалось найти "черный ящик" самолета Boeing 737, упавшего в море в Индонезии. Один спасатель, который искал тела пассажиров самолета, погиб. Верховная Рада может принять во втором чтении главную смету страны уже 22 ноября. Поскольку Кабмин уже получил выводы и предложения народных депутатов.

Также в выпуске: В Харькове священник на внедорожнике въехал в памятники на кладбище. В США в штате Флорида произошла стрельба: погибли 2 человека, еще 4 ранены. Крупнейшая статуя мира теперь украшает холмы в индийском штате Гуд-жарат.