Випуск новин за 11:00: Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії. Держбюджет-2019
У випуску новин за 3 листопада станом на 11:00 – рятувальникам вдалося знайти "чорну скриньку" літака Boeing 737, що впав у море в Індонезії. Один рятувальник, який шукав тіла пасажирів літака, загинув. Верховна рада може ухвалити у другому читанні головний кошторис країни вже 22 листопада. Оскільки Кабмін вже отримав висновки і пропозиції народних депутатів.
Також у випуску:
У Харкові священик на позашляховику в'їхав у пам'ятники на кладовищі.
У США у штаті Флорида сталася стрілянина: загинули 2 людини, ще 4 поранені.
Найбільша статуя світу тепер прикрашає пагорби в індійському штаті Гуд-жарат.
Джерело: 24 канал
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