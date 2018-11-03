Випуск новин за 11:00: Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії. Держбюджет-2019

У випуску новин за 3 листопада станом на 11:00 – рятувальникам вдалося знайти "чорну скриньку" літака Boeing 737, що впав у море в Індонезії. Один рятувальник, який шукав тіла пасажирів літака, загинув. Верховна рада може ухвалити у другому читанні головний кошторис країни вже 22 листопада. Оскільки Кабмін вже отримав висновки і пропозиції народних депутатів.

Також у випуску: У Харкові священик на позашляховику в'їхав у пам'ятники на кладовищі. У США у штаті Флорида сталася стрілянина: загинули 2 людини, ще 4 поранені. Найбільша статуя світу тепер прикрашає пагорби в індійському штаті Гуд-жарат.