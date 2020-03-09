Выпуск новостей за 11:00: Масштабная авария в Сирии. Суд по делу МН17
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 11:00 – в Сирии в аварию попали бензовоз, 2 пассажирских автобуса и 15 легковых авто. В результате катастрофы погибли 32 человека, более 70 – травмированы. Сегодня в Нидерландском суде начнется первое слушание о сбитии малазийского Boeing над Донбассом. По делу следствие подозревает 4 человек.
Також у випуску:
У Житомирі із підозрою на коронавірус госпіталізували жінку.
Біля Мар'їнки внаслідок обстрілів окупантів загорілись будинки мирних жителів.
За минулу добу російські найманці 6 разів порушили режим тиші. Через ворожі обстріли 3 наших військових отримали поранення.
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