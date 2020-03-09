Випуск новин за 11:00: Масштабна аварія в Сирії. Суд у справі МН17

У випуску новин за 9 березня станом на 11:00 – у Сирії в аварію потрапили бензовоз, 2 пасажирських автобуси та 15 легкових авто. В результаті катастрофи загинули 32 людини, понад 70 – травмовані. Сьогодні у Нідерландському суді розпочнеться перше слухання щодо збиття малазійського Boeing над Донбасом. У справі слідство підозрює 4 людини.

Також у випуску: У Житомирі із підозрою на коронавірус госпіталізували жінку. Біля Мар'їнки внаслідок обстрілів окупантів загорілись будинки мирних жителів. За минулу добу російські найманці 6 разів порушили режим тиші. Через ворожі обстріли 3 наших військових отримали поранення.