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      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 11:00: Масштабна аварія в Сирії. Суд у справі МН17

      Випуск новин -

      У випуску новин за 9 березня станом на 11:00 – у Сирії в аварію потрапили бензовоз, 2 пасажирських автобуси та 15 легкових авто. В результаті катастрофи загинули 32 людини, понад 70 – травмовані. Сьогодні у Нідерландському суді розпочнеться перше слухання щодо збиття малазійського Boeing над Донбасом. У справі слідство підозрює 4 людини.

      Також у випуску:

      У Житомирі із підозрою на коронавірус госпіталізували жінку. 

      Біля Мар'їнки внаслідок обстрілів окупантів загорілись будинки мирних жителів.

      За минулу добу російські найманці 6 разів порушили режим тиші. Через ворожі обстріли 3 наших військових отримали поранення.

       

      Путін передумав бути "вічним" президентом Росії
      сьогодні
      Теги: MH17 Війна у Сирії Випуск новин
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