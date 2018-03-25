Выпуск новостей за 11:00: Массовые демонстрации в США. Путин с короной

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 11:00 – сотни тысяч людей вышли на улицы крупнейших американских городов в США, они требуют ограничить продажу оружия. Американский журнал Time опубликовал обложку апрельского номера с изображением президента России Владимира Путина с короной на голове.

Также в выпуске : Карлеса Пучдемона так и не удалось арестовать в Финляндии.



Акции Facebook стремительно падают в цене. В Киеве задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника. Обстрелы на востоке Украины.