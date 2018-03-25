Выпуск новостей за 11:00: Массовые демонстрации в США. Путин с короной
В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 11:00 – сотни тысяч людей вышли на улицы крупнейших американских городов в США, они требуют ограничить продажу оружия. Американский журнал Time опубликовал обложку апрельского номера с изображением президента России Владимира Путина с короной на голове.
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Источник: 24 Канал
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