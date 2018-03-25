Випуск новин за 11:00: Масові демонстрації в США. Путін з короною

У випуску новин за 25 березня станом на 11:00 – сотні тисяч людей вийшли на вулиці найбільших американських міст у США, вони вимагають обмежити продаж зброї. Американський журнал Time опублікував обкладинку квітневого номера з зображенням президента Росії Володимира Путіна з короною на голові.

Також у випуску: Карлеса Пучдемона так і не вдалося заарештувати у Фінляндії. Акції Facebook стрімко падає в ціні. У Києві затримали колишнього очільника харківської патрульної поліції Євгена Мельника. Обстріли на сході України.