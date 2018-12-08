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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 11:00: Мера пресечения медикам-взяточникам. Экспедиция NASA на Марсе

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 11:00 – Оболонский суд Киева избирает меру пресечения медикам, которые требовали от участника АТО взятки за справку об инвалидности. NASA опубликовало сделанную на Марсе запись шума ветра, вибрации которого зафиксировали датчики космического аппарата Insight. Во время экспедиции специальное устройство также должно отследить возможные землетрясения.

      Также в выпуске:

      Концерты российских артистов переносят из-за военного положения.

      Во время концерта в итальянском городе Анкона в результате паники и давки погибли шесть человек.

      В Ивано-Франковске запретили использование российской музыки в кино и в общественных местах.

      Теги: Расследования Выпуск новостей Взятка Марс
      Источник: 24 канал
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