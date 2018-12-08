Выпуск новостей за 11:00: Мера пресечения медикам-взяточникам. Экспедиция NASA на Марсе
В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 11:00 – Оболонский суд Киева избирает меру пресечения медикам, которые требовали от участника АТО взятки за справку об инвалидности. NASA опубликовало сделанную на Марсе запись шума ветра, вибрации которого зафиксировали датчики космического аппарата Insight. Во время экспедиции специальное устройство также должно отследить возможные землетрясения.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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