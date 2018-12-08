Випуск новин за 11:00: Запобіжний захід медикам-хабарникам. Експедиція NASA на Марсі

У випуску новин за 8 грудня станом на 11:00 – Оболонський суд Києва обирає запобіжний захід медикам, які вимагали від учасника АТО хабара за довідку про інвалідність. NASA опублікувало зроблений на Марсі запис шуму вітру, вібрації якого зафіксували датчики космічного апарату Insight. Під час експедиції спеціальний пристрій також має відстежити можливі землетруси на червоній планеті.

Також у випуску: Концерти російських артистів переносять через воєнний стан. Під час концерту в італійському місті Анкона внаслідок паніки та тисняви загинули шестеро людей. В Івано-Франківську заборонили використання російської музики у кіно та громадських місцях.