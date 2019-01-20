Выпуск новостей за 11:00: Морозы в Украине. Переход к ПЦУ

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 11:00 – в Украину возвращается настоящая зима, первыми ощутили на себе снижение температуры – Карпатський регион и Центральные области. В Житомирской области к Православной церкви Украины присоединились религиозные общины в селах Павловка, Кишин и Ананьев.

Также в выпуске: В результате взрыва на трубопроводе в Мексике 73 человека погибли, 74 – ранены. Председателя одесской ячейки партии "Сила людей" Олега Михайлика выписали из немецкой клиники после извлечения пули из легкого. В Боливии не разминулись 2 автобуса. В результате лобового столкновения 22 человека погибли, еще 37 пострадали.