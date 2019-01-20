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      Выпуск новостей за 11:00: Морозы в Украине. Переход к ПЦУ

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 11:00 – в Украину возвращается настоящая зима, первыми ощутили на себе снижение температуры – Карпатський регион и Центральные области. В Житомирской области к Православной церкви Украины присоединились религиозные общины в селах Павловка, Кишин и Ананьев.

      Также в выпуске:

      В результате взрыва на трубопроводе в Мексике 73 человека погибли, 74 – ранены.

      Председателя одесской ячейки партии "Сила людей" Олега Михайлика выписали из немецкой клиники после извлечения пули из легкого.

      В Боливии не разминулись 2 автобуса. В результате лобового столкновения 22 человека погибли, еще 37 пострадали.

      Теги: Новости Житомира Томос Православная церковь Украины Суровые морозы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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