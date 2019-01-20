Выпуск новостей за 11:00: Морозы в Украине. Переход к ПЦУ
В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 11:00 – в Украину возвращается настоящая зима, первыми ощутили на себе снижение температуры – Карпатський регион и Центральные области. В Житомирской области к Православной церкви Украины присоединились религиозные общины в селах Павловка, Кишин и Ананьев.
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Источник: 24 канал
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