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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 11:00: Морози в Україні. Перехід до ПЦУ

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 січня станом на 11:00 – в Україну повертається справжня зима, першими відчули на собі зниження температури Карпатський регіон та центральні області. На Житомирщині до Православної церкви України приєдналися релігійні громади у селах Павлівка, Кишин та Андрушівка.

      Також у випуску:

      У результаті вибуху на трубопроводі у Мексиці 73 людини загинуло, 74 – поранено.

      Голову одеського осередку партії "Сила людей" Олега Михайлика виписали з німецької клініки після вилучення кулі з легені.

      У Болівії не розминулися 2 автобуси. Внаслідок лобового зіткнення 22 людини загинуло, ще 37 постраждали.

      Теги: Випуск новин Люті морози Православна церква України Томос Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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