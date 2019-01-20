Випуск новин за 11:00: Морози в Україні. Перехід до ПЦУ
У випуску новин за 20 січня станом на 11:00 – в Україну повертається справжня зима, першими відчули на собі зниження температури Карпатський регіон та центральні області. На Житомирщині до Православної церкви України приєдналися релігійні громади у селах Павлівка, Кишин та Андрушівка.
Також у випуску:
У результаті вибуху на трубопроводі у Мексиці 73 людини загинуло, 74 – поранено.
Голову одеського осередку партії "Сила людей" Олега Михайлика виписали з німецької клініки після вилучення кулі з легені.
У Болівії не розминулися 2 автобуси. Внаслідок лобового зіткнення 22 людини загинуло, ще 37 постраждали.
Джерело: 24 канал
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