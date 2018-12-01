Выпуск новостей за 11:00: Награда семьи Сенцова. Умер Джордж Буш-старший
В выпуске новостей за 1 декабря, по состоянию на 11:00 – польскую премию "За человеческое достоинство" министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил сестре Олега Сенцова Наталье Каплан. Умер Джордж Буш-старший. 41-му президенту Соединенных Штатов было 95 лет. В последние годы он страдал от болезни Паркинсона. На годы правления Буша-старшего пришелся период завершения "холодной войны".
Также в выпуске:
На территорию оккупированной Луганской и Донецкой областей не пускают иностранцев, а в Крым даже иностранных журналистов.
Минобороны выплатило семьям моряков по 50 тысяч гривен помощи.
1-го декабря во всем мире отмечают Всемирный день борьбы со Спидом.
Источник: 24 канал
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