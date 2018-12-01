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      Выпуск новостей за 11:00: Награда семьи Сенцова. Умер Джордж Буш-старший

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря, по состоянию на 11:00 – польскую премию "За человеческое достоинство" министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил сестре Олега Сенцова Наталье Каплан. Умер Джордж Буш-старший. 41-му президенту Соединенных Штатов было 95 лет. В последние годы он страдал от болезни Паркинсона. На годы правления Буша-старшего пришелся период завершения "холодной войны".

      Также в выпуске:

      На территорию оккупированной Луганской и Донецкой областей не пускают иностранцев, а в Крым даже иностранных журналистов.

      Минобороны выплатило семьям моряков по 50 тысяч гривен помощи.

      1-го декабря во всем мире отмечают Всемирный день борьбы со Спидом.

      Теги: Выпуск новостей Новости США Награды Олег Сенцов Потери
      Источник: 24 канал
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