Випуск новин за 11:00: Нагорода сім'ї Сенцова. Помер Джордж Буш-старший

У випуску новин за 1 грудня станом на 11:00 – польську премію "За людську гідність" міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч вручив сестрі Олега Сенцова Наталії Каплан. Помер Джордж Буш-старший. 41-му президенту Сполучених Штатів було 95 років. Останніми роками він страждав від хвороби Паркінсона. На роки правління Буша-старшого припав період завершення "холодної війни" та розпад СРСР.

Також у випуску: На територію окупованої Луганської та Донецької областей не пускають іноземців, а до Криму навіть іноземних журналістів. Міноборони виплатило родинам моряків по 50 тисяч гривень допомоги. 1-го грудня у всьому світі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом.