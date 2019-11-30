Выпуск новостей за 11:00: Нападение в Лондоне. Обвинения Ди Каприо

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 11:00 – британская полиция идентифицировала личность лондонского нападавшего. Им оказался 28-летний Усман Хан. Мужчину в 2012 году судили по статьям, связанным с терроризмом. Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в лесных пожарах в Амазонии. Политик заявил, что неприбыльные экоорганизации, которые финансирует актер, намеренно поджигали леса.

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