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      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 11:00: Нападение в Лондоне. Обвинения Ди Каприо

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 11:00 – британская полиция идентифицировала личность лондонского нападавшего. Им оказался 28-летний Усман Хан. Мужчину в 2012 году судили по статьям, связанным с терроризмом. Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в лесных пожарах в Амазонии. Политик заявил, что неприбыльные экоорганизации, которые финансирует актер, намеренно поджигали леса.

      Также в выпуске:

      В Запорожье полицейские задержали служителя УПЦ Московского патриархата, когда тот получал на почте посылку с наркотиками.

      Во время обстрела Марьинского района Донецкой области погиб 26-летний боец ​​10 отдельной горно-штурмовой бригады Алексей Капустян.

      Скандальный нардеп-беглец Александр Онищенко возвращается в Украину. Он планирует прибыть в Киев 13 декабря.

      Высший антикоррупционный суд арестовал так называемого короля контрабанды Вадима Альперина. Он должен провести за решеткой два месяца или внести залог в размере 70 миллионов гривен.

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      Теги: Пожар Бразилия Великобритания Выпуск новостей
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