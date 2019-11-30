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      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 11:00: Напад у Лондоні. Звинувачення Ді Капріо

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 11:00 – британська поліція ідентифікувала особу лондонського нападника. Ним виявився 28-річний Усмаан Хан. Чоловіка у 2012 році судили за статтями, пов'язаними з тероризмом. Президент Бразилії звинуватив Леонардо Ді Капріо у лісових пожежах в Амазонії. Політик заявив, що неприбуткові екоорганізації, які фінансує актор, навмисно підпалювали ліси.

      Також у випуску: 

      У Запоріжжі поліцейські затримали служителя УПЦ Московського патріархату, коли той отримував на пошті посилку з наркотиками.

      Під час обстрілу Мар'їнського району на Донеччині загинув 26-річний боєць 10 окремої гірсько-штурмової бригади Олексій Капустян.

      Скандальний нардеп-утікач Олександр Онищенко повертається в Україну. Він планує прибути до Києва 13 грудня.

      Вищий антикорупційний суд арештував так званого короля контрабанди Вадима Альперіна. Він має провести за ґратами два місяці або ж внести заставу у розмірі 70 мільйонів гривень.

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      Теги: Випуск новин Велика Британія Бразилія Пожежа
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