Выпуск новостей за 11:00: Нарушения на выборах. Работа экзит-полов

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 11:00 – второй тур выборов президента Украины начался. А в некоторых регионах уже успели запечатлеть зафиксировать нарушения. В день выборов на участках работают представители Национального экзит-пола. Именно его данные после завершения голосования будут сверять по подсчетам Центральной избирательной комиссии.

Также в выпуске: Нынешнюю президентскую компанию в мире назвали самой демократичной, хоть и довольно непредсказуемой. Украинцы уже успели проголосовать за рубежом, в частности участки открылись в Румынии, Таиланде, Израиле и Японии.

Источник: 24 канал