Випуск новин за 11:00: Порушення на виборах. Робота екзит-полів
У випуску новин за 21 квітня станом на 11:00 – другий тур виборів президента України розпочався. А у деяких регіонах вже встигли зафіксували перші порушення. У день виборів на дільницях працюють представники Національного екзит-полу. Саме його дані після завершення голосування звірятимуть із підрахунками Центральної виборчої комісії.
Також у випуску:
Цьогорічну президентську компанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною.
Українці вже встигли проголосувати за кордоном, зокрема дільниці відкрилися у Румунії, Таїланді, Ізраїлі та Японії.
Джерело: 24 канал
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