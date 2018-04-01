Выпуск новостей за 11:00: Ночной брифинг НАПК. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 11:00 – НАПК созвало брифинг сразу после того, как истек срок подачи электронных деклараций – 1 апреля в 00:00. В госпиталь доставили двух украинских защитников, которые были ранены на фронте.
Также в выпуске:
Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 60 российским дипломатам.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев собрался в отставку.
Сегодня католики и протестанты всего мира отмечают Пасху – важнейший христианский праздник в честь Воскресения Иисуса Христа.
Источник: 24 Канал
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