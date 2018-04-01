Выпуск новостей за 11:00: Ночной брифинг НАПК. Ситуация на Донбассе

В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 11:00 – НАПК созвало брифинг сразу после того, как истек срок подачи электронных деклараций – 1 апреля в 00:00. В госпиталь доставили двух украинских защитников, которые были ранены на фронте.

Также в выпуске: Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 60 российским дипломатам. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев собрался в отставку. Сегодня католики и протестанты всего мира отмечают Пасху – важнейший христианский праздник в честь Воскресения Иисуса Христа.