Випуск новин за 11:00: Нічний брифінг НАЗК. Ситуація на Донбасі
У випуску новин за 1 квітня станом на 11:00 – НАЗК скликало брифінг одразу після того, як сплив термін подання електронних декларацій – 1 квітня о 00:00. До шпиталю доправили двох українських оборонців, яких минулої доби поранило на фронті.
Також у випуску:
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Сьогодні католики та протестанти всього світу відзначають Великдень – найважливіше християнське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа.
Джерело: 24 Канал
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