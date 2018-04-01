Випуск новин за 11:00: Нічний брифінг НАЗК. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 1 квітня станом на 11:00 – НАЗК скликало брифінг одразу після того, як сплив термін подання електронних декларацій – 1 квітня о 00:00. До шпиталю доправили двох українських оборонців, яких минулої доби поранило на фронті.

Також у випуску: Служба безпеки України заборонила в’їзд до України 60 російським дипломатам. Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв зібрався у відставку. Сьогодні католики та протестанти всього світу відзначають Великдень – найважливіше християнське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа.