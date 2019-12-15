Выпуск новостей за 11:00: Новая программа Facebook в Украине. Непогода во Франции
В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 11:00 – Facebook запускает новую программу в Украине. С 2020 года все подозрительные публикации будут отмечены как потенциально опасные. Сильный ветер с дождями поразил сразу несколько регионов Франции: Нормандию, Новую Аквитанию и Окситанию. В результате непогоды по меньшей мере два человека погибли.
Также в выпуске:
Ситуация на фронте: один украинский военных погиб, еще двое ранены.
Во время судебного заседания в России подозреваемый попытался сбежать прямо из-под носа у конвоя.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии