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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019
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      Выпуск новостей за 11:00: Новая программа Facebook в Украине. Непогода во Франции

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 11:00 – Facebook запускает новую программу в Украине. С 2020 года все подозрительные публикации будут отмечены как потенциально опасные. Сильный ветер с дождями поразил сразу несколько регионов Франции: Нормандию, Новую Аквитанию и Окситанию. В результате непогоды по меньшей мере два человека погибли.

      Также в выпуске:

      Ситуация на фронте: один украинский военных погиб, еще двое ранены.

      Во время судебного заседания в России подозреваемый попытался сбежать прямо из-под носа у конвоя.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Франции Стихийный бедствия
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